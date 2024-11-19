В Тюмени открыли первый в регионе крематорий

В Тюмени рядом с Червишевским кладбищем начал работу первый в городе крематорий. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Сегодня официально начал работу крематорий. Он уже какое-то время работал в тестовом режиме, в настоящий момент провели около 50 кремаций», — говорится в сообщении.

Как рассказали журналистам сотрудники пресс-службы, кремационный комплекс является уникальным архитектурным сооружением, он находится в окружении лесного мотива. Крематорий располагается рядом с Червишевским кладбищем.

Недавно заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила, как решить проблему с доступностью крематориев в России.

Данный вопрос нужно решать с привлечением бизнеса, эта сфера нуждается в реформировании, отметила Разворотнева. Она обратила внимание на то, что принятый в 1996 году закон о погребении уже устарел и тормозит развитие сферы кремации.

Ранее в Самаре пожаловались на гарь из-за крематория для животных.