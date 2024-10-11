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В Госдуме назвали способ решить проблему с доступностью крематориев

Депутат Разворотнева: нужно привлекать бизнес для строительства крематориев

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Dontworry./Wikipedia

Проблему с доступностью крематориев в России необходимо решать с помощью привлечения бизнеса, эта сфера нуждается в реформировании. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает РИА Новости.

«Вся эта сфера нуждается в реформировании, — подчеркнула она. — И пока мы ждем принятие большого закона, нужно обеспечить приход инвестиций в эту сферу. Потому что, к сожалению, у властей нет средств, чтобы строить те же самые крематории и стены скорби. Нам надо дать возможность легально бизнесу в этом участвовать — он готов».

В настоящее время в России на 5 млн граждан приходится один крематорий, продолжила депутат.

«В некоторых регионах у нас достаточно земли, чтобы просто хоронить людей в землю, а есть мегаполисы, в которых уже возможности кладбища ограничены», — заметила она и напомнила, что крематории есть лишь в 27 городах страны.

Разворотнева обратила внимание на то, что принятый в 1996 году закон о погребении уже устарел, и он тормозит развитие сферы кремации. И уже есть законопроект, предполагающий увеличение направлений по государственно-частному партнерству в строительстве крематориев.

«Пока, к сожалению, там есть масса сложных вопросов, которые пытаются согласовать, в первую очередь о представлении бесплатных услуг», — добавила депутат.

До этого сообщалось, что в Самаре установили крематорий для животных в 50 м от жилых зданий. После жалобы граждан Роспотребнадзор объявил «предостережение о недопустимом нарушении обязательных требований».

Ранее подмосковный крематорий загорелся во время кремации кошки.

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