В поселке на Кубани ввели режим ЧС из-за обнаружения бомбы

В поселке Ильич Темрюкского района Краснодарского края ввели режим ЧС в связи с обнаружением там бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков в Telegram-канале.

С 12:00 19 ноября в поселке проводится упреждающая эвакуация населения. Глава района добавил, что с 14:00 также вводится запрет на посещение территории до полного окончания работ.

Всего под эвакуацию попадают 1800 жителей. Для них организовали пункты временного размещения.

Бабенков рекомендовал жителям накрыть окна с внутренней стороны покрывалами, либо заклеить скотчем в целях пресечения возможного разлета осколков оконного стекла.

Во вторник в поселке Ильич во время земляных работ обнаружили бомбу времен ВОВ. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что специальные службы приступили к работам по обезвреживанию и ликвидации взрывоопасного предмета.

До этого в мурманском торговом порту обнаружили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которая содержала 620 кг взрывчатого вещества.

Ранее в Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома из-за сообщения о бомбе.