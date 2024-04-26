В порту Мурманска обнаружили бомбу времен Великой Отечественной весом 620 кг

В мурманском торговом порту обнаружили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которая содержала 620 кг взрывчатого вещества. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает источник, спасателям понадобилось несколько часов для того, чтобы подобраться к снаряду, обвязать специальными тросами, а затем погрузить на автомобиль.

Снаряд был направлен на полигон для дальнейшей ликвидации.

До этого на строительной площадке новой станции метро в Санкт-Петербурге был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Москве обнаружили две гранаты в подъезде одного из домов. Инцидент произошел на Старопетровском проезде. Во время разгрузки мусоропровода специалисты заметили два предмета, напоминающих снаряды. Сообщалось, что, вероятнее всего, гранаты принадлежат периоду Великой Отечественной войны. В связи с инцидентом из здания эвакуировали 60 человек.

Ранее в Ленобласти подростки принесли на детскую площадку мину времен ВОВ.