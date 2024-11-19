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Основатель «Красного & Белого» назвал причину трезвости россиян

Основатель «Красного & Белого» Студенников: Россия стала трезвой страной

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Республика Татарстан/VK

Россия стала трезвой страной, чему способствовала работа торговых сетей и легальных производителей алкоголя. Об этом в интервью РБК заявил основатель сети магазинов «Красное & Белое» Сергей Студенников.

«Вы считаете, наш народ пьяный? Вы так считаете? Я вам ответственно заявляю, как человек, который работает в 76 регионах: наша страна трезвая. Потому что вы, может быть, не видели пьяную страну. У нас народ трезвый сегодня», — сказал предприниматель.

Студенников отметил, что он родился в городе Бакал в Челябинской области, где жили горняки и шахтеры. По его словам, раньше жители часто лежали на улицах в «непотребном состоянии». Сейчас ситуация изменилась и подобного в городе не происходит, подчеркнул основатель сети магазинов.

Накануне данные Росалкогольрегулирования показали, что за первые десять месяцев 2024 года в России в рознице было продано 184,2 млн дал алкогольной продукции, что стало наибольшим показателем с 2017 года. Чаще всего граждане покупают водку.

Ранее губернатор Вологодской области пообещал «больно ударить» по алкомаркетам в регионе.

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