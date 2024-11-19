В Вологодской области назвали способ увеличения рождаемости в РФ

Ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области приведут к росту рождаемости. Об этом заявил глава региона Георгий Филимонов в интервью «Коммерсанту».

В конце октября политик заявил, что в регионе планируют ограничить продажи алкоголя в будние дни только обеденными часами: с 12:00 до 14:00. На выходные и праздничные дни ограничение не распространится, также оно не затронет рестораны, бары и гостиницы.

В качестве аргумента о пользе инициативы он привел Чеченскую Республику, где продажа алкоголя разрешена в период с 08:00 до 10:00.

«В Чечне самый высокий индекс рождаемости. И мы прогнозируем повышение индекса рождаемости и воспроизводства населения на территории Вологодской области», — заявил Филимонов.

По его словам, соответствующую инициативу поддерживает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что ограничения могут поспособствовать повышению рождаемости в 1,5 — 2 раза за пять лет.

7 ноября губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что для решения демографического кризиса и увеличения рождаемости в России необходимо учесть два основных фактора — жилищный вопрос и национальную культуру. По его словам, в огромных многоэтажках с сотнями тесных квартир многодетные семьи не создаются, поэтому нужно строить малоэтажное, комфортное и просторное жилье.

Ранее депутат Госдумы заявил, что женщинам надо рожать, «пока рожалка работает».