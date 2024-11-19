В Пермском крае организовали проверку публикаций о мужчине, скормившем котенка питону

В Пермском крае организовали проверку после появления в социальных сетях материалов о том, что местный житель скормил своему питону двухнедельного котенка. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе регионального МВД.

«Сотрудники полиции проводят проверку, они устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Об инциденте стало известно накануне. В Telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП» появились фото пермяка и видео змеиной трапезы. На кадрах видно, как в террариум к питону хозяин поместил маленького серого котенка. Не подозревая о своей участи, он уселся в углу террариума, в этот же момент питон, гревшийся под лампой, заметил животное, приблизился и напал на него. Автор публикации заметил, что житель Кондратово уже не раз кормил своего питомца котятами, записывая процесс на камеру.

В комментариях к посту единогласно осудили поступок мужчины и потребовали привлечь его к ответственности. По словам источника, заявление на пермяка уже составлено, полиция в курсе происходящего и в ближайшее время должна допросить живодера.

Ранее сообщалось, что на Камчатке живодер изрезал ножом и выкинул с балкона бездомного пса.