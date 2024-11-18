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На Камчатке живодер изрезал ножом и выкинул с балкона бездомного пса

На Камчатке мужчина издевался над бездомной собакой, зашедшей за ним в подъезд

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Emory Canine Cognitive Neuroscience Lab

Житель Петропавловска-Камчатского издевался над увязавшейся за ним бездомной собакой. Об этом сообщили в полиции Камчатского края.

Недавно в дежурную часть обратились неравнодушные горожане, которые заявили о жестоком обращении с животным в доме по улице Лермонтова. Участковый прибыл на место и выяснил, что пострадавший пес зашел за жителем дома в подъезд и проследовал за ним до его квартиры.

Там мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес животному множественные удары ножом по различным частям тела, после чего выбросил его с третьего этажа квартиры.

Сейчас собака находится на передержке у соседки живодера, а 36-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Также сообщается, что его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, так как гражданин отказался исполнять законные требования сотрудников полиции.

Ранее в Приморье пьяный мужчина вывесил свою собаку с балкона на поводке.

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