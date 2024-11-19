В России заметно увеличилась заболеваемость COVID-19 за неделю

Уровень заболеваемости ковидом в России за неделю вырос более чем на 20% после снижения на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает «Интерфакс».

«По итогам 46 недели в России зарегистрировано более 25,4 тыс. COVID-19, что на 21,6% выше, чем на прошлой неделе», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, самым распространенным штаммом в РФ остается линия JN.1 и его сублинии KS.1, JN.1.16.1.

На прошлой неделе сообщалось, что с 4 по 10 ноября заболеваемость снизилась на 16%, было выявлено порядка 21 тыс. заболевших. В ведомстве продолжают контролировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 — XEC. С момента первого обнаружения болезни было выявлено 45 случаев.

В Роспотребнадзоре отметили, что во время подъема заболеваемости важно помнить о профилактических мерах. Россиянам рекомендовали мыть руки перед едой и после посещения общественных мест. Кроме того, гражданам посоветовали избегать близкого контакта с людьми, у которых есть первые признаки болезни. При первых симптомах стоит обратиться к врачу.

До этого профессор, врач-инфекционист Николай Малышев сообщил, что россиянам следует ежегодно прививаться от гриппа и COVID-19, так как штаммы заболеваний все время изменяются.

В ВОЗ объяснили, кому необходимо вакцинироваться от коронавируса.