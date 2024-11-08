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Россиян призвали поторопиться с вакцинацией от гриппа и ковида

Инфекционист Малышев: вакцинироваться от гриппа и ковида нужно строго каждый год

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Илья Наймушин/РИА Новости

Россиянам следует ежегодно прививаться от гриппа и COVID-19, так как штаммы заболеваний все время изменяются, предупредил профессор, врач-инфекционист Николай Малышев. Особенно важно не забывать об этом представителям группы риска, подчеркнул он в пресс-центре НСН.

Малышев призвал перед прививкой консультироваться с врачом, в том числе если речь идет о коронавирусе. Проблема в том, что достаточно эффективной вакцины сейчас нет, так как создавались они под прошлые штаммы. Но в любом случае входящим в группу риска следует прививаться – эти вопросы решаются индивидуально с лечащим врачом, объяснил специалист.

Что касается гриппа, то здесь таких вопросов нет – нужно просто не забывать вовремя вакцинироваться.

«Грипп – это инфекция, от которой однозначно нужно прививаться, особенно тем, кто входит в группу риска, имеет еще какие-то заболевания. Как раз для их здоровья грипп будет представлять большую проблему» — подчеркнул Малышев.

Напомним, по данным Минздрава на октябрь, в этом году порядка 39 миллионов жителей России прошли вакцинацию против гриппа – это 45% от плана. В ведомстве подчеркнули, что каждый эпидсезон обновляется антигенный состав прививок. Сегодня Россия полностью обеспечена вакцинными препаратами против гриппа.

В ВОЗ объяснили, кому необходимо вакцинироваться от коронавируса.

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