Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВОЗ объяснили, кому необходимо вакцинироваться от коронавируса

ВОЗ: вакцинация от ковида оправдана для россиян в группе риска

close
Freepik.com

Вакцинироваться от коронавируса рекомендуют тем россиянам, которые входят в группу риска. Об этом сообщил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев, передает ТАСС.

«Вакцинация рекомендуется именно людям, которые относятся к группам риска — это люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, медицинские работники», — объяснил он.

Тем, кто не относится к группе риска, Бердыклычев посоветовал вакцинироваться по желанию.

«Это всегда какая-то защита», — резюмировал глава офиса ВОЗ в РФ.

Ученые из Кливлендской клиники и Университета Южной Калифорнии выяснили, что у людей с любым типом инфекции, вызванной COVID-19, вероятность серьезных сердечных осложнений, таких как сердечный приступ и инсульт, в течение трех лет после постановки диагноза в два раза выше. Дополнительному риску подвергались люди с любой группой крови, отличной от первой (I).

Опрос Superjob показал, что больше половины россиян не боятся ни ковида, ни гриппа. Женщины и граждане старше 45 лет больше подвержены страху заразиться COVID-19, россияне до 34 лет больше боятся гриппа, отмечалось в исследовании.

Ранее в России зафиксировали несколько случаев заражения новым вариантом коронавируса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами