В ВОЗ объяснили, кому необходимо вакцинироваться от коронавируса

Вакцинироваться от коронавируса рекомендуют тем россиянам, которые входят в группу риска. Об этом сообщил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев, передает ТАСС.

«Вакцинация рекомендуется именно людям, которые относятся к группам риска — это люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, медицинские работники», — объяснил он.

Тем, кто не относится к группе риска, Бердыклычев посоветовал вакцинироваться по желанию.

«Это всегда какая-то защита», — резюмировал глава офиса ВОЗ в РФ.

Ученые из Кливлендской клиники и Университета Южной Калифорнии выяснили, что у людей с любым типом инфекции, вызванной COVID-19, вероятность серьезных сердечных осложнений, таких как сердечный приступ и инсульт, в течение трех лет после постановки диагноза в два раза выше. Дополнительному риску подвергались люди с любой группой крови, отличной от первой (I).

Опрос Superjob показал, что больше половины россиян не боятся ни ковида, ни гриппа. Женщины и граждане старше 45 лет больше подвержены страху заразиться COVID-19, россияне до 34 лет больше боятся гриппа, отмечалось в исследовании.

Ранее в России зафиксировали несколько случаев заражения новым вариантом коронавируса.