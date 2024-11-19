Саперы обезвредили боеголовку украинской ракеты в Курской области

Саперы МЧС обезвредили боеголовку украинской ракеты «Нептун» в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Пиротехники МЧС России обезвредили боевую часть ракеты «Нептун». Противокорабельная ракета запущена ВСУ и уничтожена специалистами МЧС России на месте», — говорится в сообщении.

Как уточнили в российском ведомстве, с августа пиротехники МЧС России совершили более 170 выездов, обезвредили почти 1400 боеприпасов.

До этого глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что страна продолжает наращивать производство своих дальнобойных ракет. По его словам, уже изготовлены первые 100 ракет в этом году.

Также министр заявил об успешном масштабировании серийного производства крылатых ракет Р-360 «Нептун» с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях. «Нептун» — дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для поражения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей.

Ранее в Германии отказались поставлять ВСУ дальнобойные ракеты вслед за США.