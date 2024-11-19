Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Саперы обезвредили боеголовку украинской ракеты в Курской области

Саперы МЧС обезвредили боеголовку украинской ракеты «Нептун» в Курской области

close
МЧС РФ по Курской области

Саперы МЧС обезвредили боеголовку украинской ракеты «Нептун» в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Пиротехники МЧС России обезвредили боевую часть ракеты «Нептун». Противокорабельная ракета запущена ВСУ и уничтожена специалистами МЧС России на месте», — говорится в сообщении.

Как уточнили в российском ведомстве, с августа пиротехники МЧС России совершили более 170 выездов, обезвредили почти 1400 боеприпасов.

До этого глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что страна продолжает наращивать производство своих дальнобойных ракет. По его словам, уже изготовлены первые 100 ракет в этом году.

Также министр заявил об успешном масштабировании серийного производства крылатых ракет Р-360 «Нептун» с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях. «Нептун» — дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для поражения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей.

Ранее в Германии отказались поставлять ВСУ дальнобойные ракеты вслед за США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами