Врач: малиновое варенье может вызывать зависимость

Малиновое варенье, как и любой другой сладкий продукт, может вызывать привыкание. Об этом в разговоре с РИАМО предупредила врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Ефимова. По ее словам, употребление большого количества сладостей может привести к желанию поедать их еще больше из-за эффекта удовольствия.

«Рекомендуется употреблять малиновое варенье и другие сладкие продукты с умеренностью. С учетом рекомендаций по потреблению сахара, которые обычно составляют не более 10% от общей калорийности рациона, желательно контролировать количество потребляемого малинового варенья», — сказала специалист.

Она добавила, что варенье и другие сладости следует воспринимать как часть разнообразного рациона, а не как основной источник питания.

До этого Ефимова предупреждала, что людям, страдающим сахарным диабетом, имеющим избыточный вес, а также проблемы с зубами, не следует есть малиновое варенье. Кроме того, по ее словам, от употребления лакомства стоит отказаться тем, у кого чувствительный желудок, поскольку сладкие продукты могут вызвать дискомфорт, вздутие и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Ранее стало известно, что в России подорожало малиновое варенье.