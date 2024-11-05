Названо самое любимое варенье у россиян

В преддверии Дня варенья, аналитики АТОЛ Онлайн провели исследование обезличенных данных продаж и выяснили, какой вкус этого сладкого лакомства пользуется наибольшим спросом у россиян. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

Лидером по количеству продаж в 2024 году является малиновое варенье, которое при покупке выбирали в 34% случаев. На втором месте — клубничное. Доля продаж варенья с этой ягодой составляет 28%.

«Бронзу» условного рейтинга получает варенье из сосновых шишек — его выбирали при каждой одиннадцатой покупке (9%). Порядка 7% продаж приходится на вишневое варенье, 5% — на абрикосовое, 4% — на смородиновое, 2% — на черничное. Варенье с другими вкусами покупали лишь в 9% случаев.

Самым же дорогим в 2024 году является варенье из сосновых шишек. В среднем россияне отдадут за банку этого сладкого лакомства 437 руб. Также в лидерах по средней стоимости брусничное варенье (410 руб.), персиковое (348 руб.) и облепиховое (325 руб.)

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