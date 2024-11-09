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Россияне перестали скидываться на капремонт

Долги россиян за капремонт почти достигли 85 млрд рублей

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Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

По итогам третьего квартала задолженность россиян за капитальный ремонт многоквартирных домов выросла на 9,7% и составила 84,89 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ГИС ЖКХ РФ.

С начала года размер долга россиян за капремонт увеличился более чем в 1,5 раза. К концу 2023 года сумма составляла 53,8 млрд рублей.

Задолженность может накапливаться из-за того, что расходование средств на капитальный ремонт не дает тех эффектов, на которые рассчитывают собственники, заявил аналитик Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

При этом эксперт отметил, что рост долгов по выставленным квитанциям является серьезной проблемой.

«Контрактование подрядных организаций идет по году, любой недосбор может привести к нарушению сроков работ подрядчиками и подвинуть в ожидании капремонта другие дома», — пояснил Склянчук.

На днях на Урале выявили крупную кражу при капремонте казарм. Речь идет о десятках миллионов рублей.

Ранее россиянам рассказали, как быстро и недорого обновить ремонт.

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