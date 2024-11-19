Швеция расследует повреждения кабелей связи в Балтийском море

Власти Швеции расследуют обстоятельства инцидентов с кабелями связи, проложенными по дну Балтийского моря — между Литвой и Швецией, а также Финляндией и Германией. Об этом телеканалу SVT сообщил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

«Абсолютно важно выяснить, почему у нас в настоящее время в Балтийском море есть два кабеля, которые не работают», — отметил он.

Чиновник подчеркнул, что шведское правительство «очень внимательно следит за развитием событий».

Накануне сообщалось, что подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. Директор по технологиям компании Telia Андрюс Шемешкявичюс отметил, что из-за случившегося скорость интернета в балтийской республике снизилась на треть. Он рассказал, что связь была восстановлена в обход неисправности. По его словам, поврежденный кабель является достаточно старым, с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий выявлено не было.

В этот же день стало известно, что телекоммуникационный кабель, который тянется по дну Балтийского моря вдоль газопровода «Северный поток» и соединяет Финляндию и Германию, был поврежден. Неисправность была обнаружена 18 ноября в подводном кабеле Cinia C-Lion1.

Ранее хуситы повредили связывающие Европу с Азией подводные кабели связи.