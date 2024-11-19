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Кубанские хирурги спасли мужчину с проткнутым рыбной костью кишечником

На Кубани врачи спасли мужчину, которому проткнуло кишечник рыбной костью

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Freepik.com

На Кубани хирурги спасли пациента, которому рыбная кость проткнула кишечник и прошла в живот. Об этом сообщает министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Сообщается, что инцидент произошел в Динском районе. Местный житель обратился к медикам с жалобами на боль в животе. Врачи обследовали пациента и обнаружили у него в тонком кишечнике рыбную кость, которая проткнула его стенку и прошла в живот.

Медики приняли решение срочно оперировать мужчину. Хирурги провели ему резекцию тонкой кишки эндоскопическим методом, извлекли инородный предмет и ушили ткани. Уже на седьмые сутки после операции пациент был готов к выписке.

До этого в Москве врачи спасли пациента, у которого в желудке после пикника оказался 20-сантиметровый нож — он попал туда из-за друзей, которые пытались помочь.

Ранее липецкие врачи спасли молодую пациентку с гигантской опухолью яичника.

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