Кубанские хирурги спасли мужчину с проткнутым рыбной костью кишечником

На Кубани хирурги спасли пациента, которому рыбная кость проткнула кишечник и прошла в живот. Об этом сообщает министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Сообщается, что инцидент произошел в Динском районе. Местный житель обратился к медикам с жалобами на боль в животе. Врачи обследовали пациента и обнаружили у него в тонком кишечнике рыбную кость, которая проткнула его стенку и прошла в живот.

Медики приняли решение срочно оперировать мужчину. Хирурги провели ему резекцию тонкой кишки эндоскопическим методом, извлекли инородный предмет и ушили ткани. Уже на седьмые сутки после операции пациент был готов к выписке.

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