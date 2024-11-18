Липецкие врачи спасли молодую пациентку с гигантской опухолью яичника

В Липецкой области врачи спасли 18-летнюю девушку с гигантской опухолью в яичнике. Об этом сообщает глава управления здравоохранения региона Анна Макарова.

Сообщается, что местная жительница на протяжении года страдала от болей в животе, который постоянно увеличивался, и не обращалась за медицинской помощью. Когда она все же решила пойти к доктору, у нее диагностировали гигантскую опухоль в яичнике. Образование занимало всю брюшную полость и мешало работе внутренних органов.

Пациентку прооперировали и удалили опухоль. На данный момент девушку уже выписали домой, она продолжает восстанавливаться.

До этого в Подмосковье женщина два года растила гигантскую опухоль и не обращалась за помощью. Она экстренно поступила в больницу с сильными болями в брюшной полости, а ее живот по размеру был как при многоплодной беременности на поздних сроках.

Ранее тюменские хирурги спасли 95-летнюю пенсионерку с огромной опухолью.