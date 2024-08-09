В Москве арестовали экс-замначальника «Москонцерта» по делу о взятке

Савеловский суд Москвы арестовал экс-заместителя генерального директора «Москонцерта» Максима Шатковского и начальника хозяйственного отдела организации Владислава Любичева по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Постановление суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. В настоящее время детали дела неизвестны.

В июле Тверской районный суд Москвы заключил под стражу заместителя гендиректора по конкурентным процедурам Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Мстислава Дымнича по делу о получении особо крупной взятки. Сообщалось, что он вместе с подельниками хотел за свое покровительство получить взятку от организации, занимающейся капремонтом многоэтажек на территории Московской области.

До этого в Самарской области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере была задержана советник губернатора Ольга Михеева. По версии следствия, она незаконно занимала в Институте регионального развития сразу две должности — гендиректора и директора по стратегическому развитию.

Ранее российского адвоката задержали за посредничество при передаче взятки в 12 млн рублей.