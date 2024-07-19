Замглавы фонда капремонта Подмосковья заключили под стражу

Тверской районный суд Москвы заключил под стражу заместителя гендиректора по конкурентным процедурам Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 17 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Утверждается, что Дымнич вместе с подельниками хотел за свое покровительство получить взятку от организации, занимающейся капремонтом многоэтажек на территории Московской области.

До этого сообщалось, что мать Дымнича некогда занимала пост заместителя министра финансов Подмосковья, а задержание чиновника последовало после того, как его семью обвинили в рейдерском захвате бизнеса.

До этого в Самарской области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере была задержана советник губернатора Ольга Михеева. По версии следствия, она незаконно занимала в Институте регионального развития сразу две должности — гендиректора и директора по стратегическому развитию. При этом получала зарплату и премии за работу, которую фактически не выполняла.

Ранее российского адвоката задержали за посредничество при передаче взятки в 12 млн рублей.