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Замглавы фонда капремонта Подмосковья задержан

Замглавы фонда капремонта Подмосковья Дымнич задержан по делу о взятке

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Замглавы фонда капремонта Подмосковья Мстислав Дымнич задержан по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.

«Следствие намерено обратиться в столичный суд с ходатайством об аресте чиновника», — передает агентство.

Мать Дымнича некогда занимала пост заместителя министра финансов Подмосковья. По данным «MK.RU», задержание чиновника последовало после того, как его семью обвинили в рейдерском захвате бизнеса.

До этого замначальника Махачкалинского ЛУ МВД на транспорте Кузбека Мурзаева задержали по подозрению в получении взятки в размере 13 миллионов рублей.

В управлении МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу «Газете.Ru» сообщили, что начальник полиции на транспорте был отстранен от работы 26 июня, после того как был выявлен факт противоправной деятельности. Если вина мужчины подтвердится, ему грозит увольнение из органов.

Ранее следователя из Махачкалы лишили свободы после попытки обжаловать штраф за взятку.

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