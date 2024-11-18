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Оставленная в розетке зарядка чуть не спалила квартиру в Пензе

В Пензе оставленная в розетке зарядка чуть не спалила квартиру

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МЧС России

В Пензе зарядное устройство, оставленное в розетке, чуть не спалило всю квартиру. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в квартире, расположенной в доме на Казанской улице. Хозяева оставили зарядку в розетке и ушли. В это время устройство загорелось и пламя начало распространяться по комнате. Отмечается, что все окна в жилище были закрыты, поэтому без притока воздуха огонь погас.

Когда хозяева жилища вернулись, они увидели полностью выгоревший угол комнаты. Они обратились в экстренные службы для выяснения обстоятельств произошедшего.

До этого в Колосовском районе Омской области дошкольник спалил двухквартирный дом, играя с огнем. Мальчик развлекался, бросая зажженные спички в шкаф с одеждой.

Ранее в Удмуртии дети жарили картошку и сожгли две комнаты.

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