В Омской области ребенок сжег дом, бросая спички в шкаф

В Колосовском районе Омской области дошкольник спалил двухквартирный дом, играя с огнем. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел 9 ноября, в селе Кутырлы полностью сгорел двухквартирный дом площадью более 100 кв метров. По предварительной информации, пожар устроил шестилетний мальчик, он развлекался, бросая зажженные спички в шкаф с одеждой.

Возгорание заметил отец семейства, мужчина попытался сам справиться с огнем, но безуспешно. Семья успела выбежать на улицу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Удмуртии подростки жарили картошку и сожгли две комнаты в квартире. Школьники решили приготовить картофель фри. Они высыпали в кипящее масло замороженный полуфабрикат, раскаленное масло вспыхнуло, огонь мгновенно охватил кухню. Пожарные, прибывшие на вызов, эвакуировали из задымленного подъезда 10 человек.

Ранее в Иркутской области восьмилетний мальчик устроил пожар и спалил 52 тюка сена.