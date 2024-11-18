Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туляк испугался выдуманных мошенников и отдал 2,4 млн рублей настоящим

В Туле мужчина позволил мошенникам себя запугать и лишился 2,4 млн рублей

close
Depositphotos

В Туле 59-летний мужчина позволил себя запугать и лишился 2,4 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает TSN24.ru.

По информации издания, с сотрудником транспортной организации связались неизвестные. Злоумышленники, используя различные способы обмана и манипуляции, убедили россиянина, что на его имя якобы пытаются оформить кредит мошенники. Под предлогом сохранения средств преступники предложили ему перевести деньги на «безопасный счет».

Туляк поверил аферистам и последовал их инструкциям. Мужчина перевел мошенникам 2,4 млн рублей. Позже россиянин понял, что его обманули, и обратился в полицию.

До этого московский пенсионер испугался обвинений в госизмене и отдал мошенникам 24 млн рублей. Обманутый мужчина последовал инструкциям аферистов и начал отдавать снятые со счетов деньги курьерам аферистов.

Ранее пожилой россиянин передал мошенникам 44 млн рублей по кодовому слову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами