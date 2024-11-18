Туляк испугался выдуманных мошенников и отдал 2,4 млн рублей настоящим

В Туле 59-летний мужчина позволил себя запугать и лишился 2,4 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает TSN24.ru.

По информации издания, с сотрудником транспортной организации связались неизвестные. Злоумышленники, используя различные способы обмана и манипуляции, убедили россиянина, что на его имя якобы пытаются оформить кредит мошенники. Под предлогом сохранения средств преступники предложили ему перевести деньги на «безопасный счет».

Туляк поверил аферистам и последовал их инструкциям. Мужчина перевел мошенникам 2,4 млн рублей. Позже россиянин понял, что его обманули, и обратился в полицию.

До этого московский пенсионер испугался обвинений в госизмене и отдал мошенникам 24 млн рублей. Обманутый мужчина последовал инструкциям аферистов и начал отдавать снятые со счетов деньги курьерам аферистов.

Ранее пожилой россиянин передал мошенникам 44 млн рублей по кодовому слову.