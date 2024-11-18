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Пожилой россиянин передал мошенникам 44 млн рублей по кодовому слову

Пожилой житель Нововоронежа передал мошенникам 44 млн рублей по кодовому слову

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Global Look Press

В Воронежской области 63-летний мужчина, инженер крупного предприятия, стал жертвой финансовых мошенников, передав им все свои накопления. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Аферисты связались с жителем Нововоронежа через мессенджер от имени его бывшего руководителя. Мужчина на другом конце провода предупредил о проверке действующих и бывших сотрудников компании на причастность к экстремистской деятельности. Далее потерпевшему позвонил лжесотрудник ФСБ, который заявил о том, что мошенники получили информацию о банковских счетах инженера и их надо срочно спасать. После этого нововоронежец перевел аферистам часть средств, думая, что отправляет накопления на «безопасные счета».

«Банковские счета, на которых лежали 16 и 17 млн рублей, мошенники предложили ему закрыть, а денежные средства передать через курьера, якобы сотрудника Росфинмониторинга, который произнесет кодовое слово «Осень». Пенсионер сделал все, как ему и сказали», — добавили в пресс-службе полиции.

Мошенники на этом не остановились, по их указанию мужчина оформил еще несколько кредитов и все деньги отдал незнакомцам.

Когда аферисты поняли, что взять с мужчины больше нечего, они удалили все переписки. Инженер понял, что его обманули, и обратился к правоохранителям.

Ранее в Роскачестве предупредили, что мошенники могут использовать старый номер телефона для кражи денег.

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