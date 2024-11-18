Похитителей шоколадной пасты и шампуня поймали в российском поселке

В Курганской области полицейские поймали двух похитителей шоколадной пасты и шампуня. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в поселке Лебяжье. Злоумышленники заходили в местные магазины и выносили оттуда товары. Воры украли пять бутылок шампуня, пять дезодорантов, четыре банки шоколадной пасты и лосьон после бритья. Все похищенное они продали, а затем уехали в другой регион.

Сотрудники правоохранительных органов установили двоих подозреваемых и задержали их. В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статье о краже. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Фигурантов отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

До этого на Урале воры обокрали молочный магазин, вытащив все сливочное масло. Также один из них прихватил с витрины несколько молочных коктейлей.

Ранее на Алтае мужчина совершил серию краж, чтобы купить алкоголь.