На Алтае мужчина совершил серию краж, чтобы купить алкоголь

Житель Бийска совершал кражи ради покупки алкоголя и во всем признался, сообщили в полиции Алтайского края.

Как рассказал правоохранителям задержанный, 35-летний местный житель, он очень хотел выпить, но денег на спиртное у него не было. Тогда мужчина зашел в один из магазинов, дождался, когда продавец отвлечется, и взял с витрины несколько флаконов духов. Он сразу же продал их прохожим и на вырученные деньги приобрел алкоголь.

Спустя несколько дней ситуация повторилась, и мужчина решил подобрать лежавший около подъезда чужой телефон, сдать его в ломбард и купить спиртное. Затем горожанин заметил, что кто-то потерял банковскую карту. Она лежала на тротуаре и привлекла внимание мужчины, который немедленно этим воспользовался и купил с ее помощью алкоголь на 19 тыс. рублей.

Вскоре удача, однако, перестала сопутствовать мужчине, и его задержали. Подозреваемый признался в содеянном, написал явку с повинной. Против бийчанина, совершившего три кражи, возбуждены три уголовных дела.

Ранее с Бали депортировали туристку, притворившуюся гостьей отеля ради бесплатного завтрака.