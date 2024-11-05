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На Урале воры обокрали молочный магазин, вытащив все сливочное масло

В Екатеринбурге воры вынесли из магазина все сливочное масло

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Телеграм-канал «Baza»

В Екатеринбурге двое неизвестных проникли в магазин молочной продукции и вынесли из него самый ценный товар — сливочное масло. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 5 ноября. Мужчины в масках разбили стекло в торговой точке в доме 19 на улице Тверитина, проникли в магазин, собрали все сливочное масло, которое нашли, после чего скрылись. На все ограбление у мужчин ушло не более двух минут. Также один из них прихватил с витрины несколько молочных коктейлей.

Владельцы магазина пояснили, что сумма ущерба за украденный продукт и испорченное имущество составила 100 тысяч рублей. Правоохранители ищут преступников. Директор торгового объекта попросил жителей сообщить им, если в городе начнут торговать их сливочным маслом с рук.

До этого житель Хакасии похитил из магазинов 60 кг сыра с маслом и попал под суд.

Ранее продуктового вора задержали в Петербурге: его уловом стали 26 пачек сыра и банка красной икры.

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