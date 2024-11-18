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Глава Калуги Денисов отреагировал на мат на планерке в прямом эфире

Директора «Калугатеплосети» привлекут к дисциплинарной ответственности за мат на планерке

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Дмитрий Денисов/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Директор МУП «Калугатеплосеть» Игорь Карпов будет «привлечен к дисциплинарной ответственности» после того, как выругался матом на планерке в прямом эфире. Об этом «Газете.Ru» сообщил городской голова Калуги Дмитрий Денисов. Он отметил, что в компетенцию Карпова не входят водопроводные колонки, о которых шла речь, когда директор учреждения использовал нецензурную брань.

«Игорь Карпов является директором МУП «Калугатеплосеть». В его компетенцию не входят вопросы устройства водопроводных колонок. Карпов будет привлечен к дисциплинарной ответственности за ненормативное слово в прямом эфире», — сказал Денисов.

Он добавил, что после произошедшего лично обсудил с жительницей вопрос о возможности установки водопроводной колонки в ее деревне.

«В деревне, о которой идет речь, отсутствует источник централизованного водоснабжения. Городские власти ведут разработку проектной документации для решения этой задачи. На вопрос жительницы деревни я ответил лично», — заключил Денисов.

До этого в ходе еженедельной планерки Дмитрия Денисова «ВКонтакте» жительница деревни Лихун пожаловалась на нехватку колонки. Городской голова объяснил, что пока этого сделать невозможно. Его слова прервал мат директора МУП «Калугатеплосеть» Игоря Карпова, который грубо высказался о колонках.

— Игорь Николаевич, отключите микрофон. Мастер эпистолярного жанра, — сказал Денисов и продолжил планерку.

Ранее сообщалось, что в Курганской области россиянку оштрафовали за мат в адрес чиновников в соцсетях.

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