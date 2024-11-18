Чиновник выругался матом на планерке у мэра Калуги

Необычным инцидентом была отмечена еженедельная планерка под началом городского головы Калуги Дмитрия Денисова. Один из ее участников не выдержал и перешел на ненормативную лексику, сообщает Telegram-канал «Типичная Калуга».

Планерка проводилась в прямом эфире сети «ВКонтакте». Среди других вопросов жительница деревни Лихун пожаловалась, что местным жителям не хватает водоразборной колонки. Градоначальник спокойно напомнил, что он уже говорил о том, что для установки колонки «там некуда подключаться».

В его объяснения внезапно вклинилась реплика директора МУП «Калугатеплосеть» Игоря Карпова, громко заявившего «В (*****) эти колонки!».

В ответ глава города проявил заметную выдержку, попросив чиновника отключить микрофон и назвав его «мастером эпистолярного жанра». После чего планерка продолжилась своим чередом.

18 ноября сообщалось, что тренер спортивной школы «Труд» из Калуги на соревнованиях по бадминтону, которые проходили в Орле, обругала воспитанницу и ударила ее ногой. На записи видно, как женщина кричит на девочку, затем пинает ее и толкает. В минспорта Калужской области пояснили, что по возвращении с соревнований педагога привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что школьный трудовик обматерил учеников, но родители выступили против его увольнения.