В Полтаве вместо снесенного памятника Пушкину установили «ракету»

В украинском городе Полтава на месте, где раньше стоял памятник русскому поэту Александру Пушкину, местные власти установили инсталляцию в виде ракеты. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По мнению дизайнера инсталляции Роксоланы Дудки, ее работа должна была вызвать «когнитивный диссонанс». Художница пояснила, что объект является «сложной аллюзией» на ракеты, установленные на детских площадках во времена СССР.

В июле 2023 года депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщала, что в Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину.

29 октября текущего года депутат Киевского городского совета Людмила Ковалевская заявляла, что в Киеве вскоре демонтируют памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.

Снос памятников проводится в рамках кампании по декоммунизации, под удар могут попасть все монументы, которые так или иначе связаны с Россией или СССР. Соответствующий закон действует на Украине с 2015 года.

Ранее на Украине провели акцию с сожжением портретов русских писателей.