Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли причину, по которой Трамп может объявить режим ЧС в стране

Newsweek: Трамп может объявить чрезвычайное положение в США из-за мигрантов

close
Erin Scott/picture alliance/Consolidated/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может объявить чрезвычайное положение (ЧС) в США для борьбы с мигрантами. Об этом пишет издание Newsweek.

«Дональд Трамп поддержал призывы к созданию плана «национальной чрезвычайной ситуации» в рамках своей политики массовой депортации мигрантов», — говорится в публикации.

По данным портала, избранный американский президент рассматривает этот шаг, чтобы обеспечить использование военных ресурсов для проведения депортации иностранных преступников, которые на незаконном основании въехали в США.

Трамп до этого угрожал массовой депортацией нелегалов и введением тарифов от 25 до 100% на мексиканский экспорт в США, если эта латиноамериканская страна не сдержит поток мигрантов, а также трафик наркотиков.

12 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что Трамп в первый день после инаугурации предпримет «ряд исполнительных мер» против мигрантов-нелегалов. Кроме того, избранный американский лидер планирует сворачивание указов своего предшественника по поощрению въезда в страну.

Ранее предсказатель победы Харрис на выборах президента США объяснил свой провал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами