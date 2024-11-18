Мосгорсуд утвердил приговор по делу бывшей замглавы Минкульта Яриловой

Московский городской суд утвердил приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Ольге Яриловой по делу о махинациях с «Пушкинской картой». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение инстанции.

«Приговор Тверского суда Москвы от 25 апреля 2024 года в части наказания, назначенного Яриловой, оставлен без изменений, апелляционная жалоба защиты — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Таким образом, приговор бывшей чиновнице вступил в законную силу.

25 апреля Ярилову приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о превышении полномочий. По версии следствия, экс-замминистра помогла включить в программу «Пушкинской карты» «самый высокий музей мороженого в мире», который находится в одной из башен «Москва-Сити». В итоге музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 млн рублей на входные билеты.

Прокурор отмечала, что музей мороженого нельзя было включать в программу «Пушкинской карты», потому что он не имеет официального статуса музея, а сама программа носит только развлекательный характер. Обвинение утверждало, что Яриловой было известно, что музей надо исключить из программы, но она проигнорировала это «из-за карьеризма и желания повысить показатели». Защита экс-чиновницы в свою очередь утверждала, что экскурсия подходит под нужные параметры и нравится детям.

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