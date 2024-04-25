Экс-замминистра культуры Яриловой вынесли приговор за махинации с «Пушкинской картой»

Тверской суд Москвы вынес приговор бывшей заместителю министра культуры России Ольгу Ярилову за махинации с «Пушкинской картой» с последующим ущербом на 125 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Согласно обвинению, Ярилова помогла включить в программу «Пушкинской карты» «самый высокий музей мороженого в мире», который находится в одной из башен «Москва-Сити». В итоге музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 млн рублей на входные билеты.

Прокурор отмечала, что музей мороженого нельзя было включать в программу «Пушкинской карты», потому что он не имеет официального статуса музея, а сама программа носит только развлекательный характер. Обвинение утверждало, что Яриловой было известно, что музей надо исключить из программы, но она проигнорировала это «из-за карьеризма и желания повысить показатели». Защита экс-чиновницы в свою очередь утверждала, что экскурсия подходит под нужные параметры и нравится детям.

В итоге судья приговорил бывшего замминистра к семи годам лишения свободы по статье о превышении полномочий.

Ярилову задержали 19 апреля 2023 года. 10 ноября стало известно, что расследование против Яриловой завершили. Свою вину она не признала.

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