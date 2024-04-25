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Экс-замминистра культуры Яриловой вынесли приговор за махинации с «Пушкинской картой»

Экс-замминистра Ярилову приговорили к 7 годам за махинации с «Пушкинской картой»

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Тверской суд Москвы вынес приговор бывшей заместителю министра культуры России Ольгу Ярилову за махинации с «Пушкинской картой» с последующим ущербом на 125 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Согласно обвинению, Ярилова помогла включить в программу «Пушкинской карты» «самый высокий музей мороженого в мире», который находится в одной из башен «Москва-Сити». В итоге музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 млн рублей на входные билеты.

Прокурор отмечала, что музей мороженого нельзя было включать в программу «Пушкинской карты», потому что он не имеет официального статуса музея, а сама программа носит только развлекательный характер. Обвинение утверждало, что Яриловой было известно, что музей надо исключить из программы, но она проигнорировала это «из-за карьеризма и желания повысить показатели». Защита экс-чиновницы в свою очередь утверждала, что экскурсия подходит под нужные параметры и нравится детям.

В итоге судья приговорил бывшего замминистра к семи годам лишения свободы по статье о превышении полномочий.

Ярилову задержали 19 апреля 2023 года. 10 ноября стало известно, что расследование против Яриловой завершили. Свою вину она не признала.

Ранее суд арестовал еще одного фигуранта дела замминистра обороны Иванова о крупной взятке.

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