Россиянин набросился на фельдшера в больнице и схватил ее за шею

В Санкт-Петербурге пациент Мариинской больницы проявил агрессию в отношении фельдшера. После этого медработнице понадобилась помощь коллег. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Северной столицы.

Инцидент произошел в ночь на 16 ноября. Как рассказали в силовом ведомстве, из больницы на Литейном проспекте поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки. Прибыв по вызову, сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который напал на фельдшера в приемном отделении.

Дебошир схватил проходившую рядом с ним медработницу за шею и начал сдавливать ее. После этого женщина упала, начала терять сознание и ударилась головой. Пациента забрали в полицию росгвардейцы.

Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

До этого похожий случай произошел в Ижевске, где фельдшер попал в больницу после общения с семьей пациента.

Ранее фельдшер скорой помощи получила сотрясение мозга из-за нападения пациентки на Кубани.