В Ижевске фельдшер скорой попал в больницу после нападения пьяного сына пациента

В Ижевске фельдшер скорой госпитализирована с травмами после избиения во время вызова. Об этом в социальных сетях сообщил министр здравоохранения республики Удмуртия Сергей Багин.

Инцидент произошел во время вызова бригады скорой помощи, фельдшер оказывала помощь пациенту. В какой-то момент сын мужчины, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на женщину с кулаками.

Медику потребовалась госпитализация, она проходит лечение в стационаре. Виновника избиения разыскивают правоохранители, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тольятти мужчина напал на медика, заподозрив его в непрофессионализме. Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми во дворе дома в Автозаводском районе города. В какой-то момент одному из мужчин стало плохо, и приятели вызвали ему скорую помощь. Прибывший на место медик принялся осматривать пострадавшего, но его собутыльник посчитал, что работник скорой неквалифицированно оказывает помощь и набросился на него.

Ранее фельдшер скорой помощи получила сотрясение мозга из-за нападения пациентки на Кубани.