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Фельдшер скорой помощи получила сотрясение мозга из-за нападения пациентки на Кубани

В Новороссийске пациентка напала на фельдшера, медика госпитализировали

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Новороссийске фельдшера скорой помощи госпитализировали после нападения пациентки. Об этом сообщает министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Министр рассказал, что инцидент произошел в Горбольнице №1, когда фельдшер скорой оказывала помощь пациентке, поступившей в приемное отделение. В какой-то момент женщина напала на медика и ударила ее по лицу.

В результате у врача диагностировали сотрясение мозга. Фельдшера госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются. Филиппов указал, что такое отношение к медикам является недопустимым.

«К сожалению, данный случай только подчеркивает тревожную тенденцию нападений на медицинских работников», — отметил министр.

Ранее пьяный россиянин избил водителя скорой помощи и повредил автомобиль.

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