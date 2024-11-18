Милонов раскритиковал идею перехода на 4-дневную рабочую неделю для многодетных

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал инициативу вице-спикера нижней палаты парламента Бориса Чернышова о переводе многодетных родителей на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, подобные предложения «зачастую основываются не на экономических расчетах и анализе существующих правил».

«Я бы предложил уважаемым коллегам заглянуть в наш комитет и лучше вместе подумать, как нам защитить трудовые права многодетных матерей, которые годами заняты воспитанием и рождением детей без включения этой деятельности в трудовой стаж», — сказал Милонов.

Данную инициативу он призвал «пока оставить в стороне».

С предложением предоставить возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю одному из родителей в многодетной семье Чернышов обратился к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой. Кроме того, по мнению парламентария, таким же правом нужно наделить родителей-одиночек, которые воспитывают одного и более детей.

Ранее Прохор Шаляпин предложил сократить рабочий день россиянам.