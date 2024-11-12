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Прохор Шаляпин предложил сократить рабочий день россиянам

Певец Прохор Шаляпин заявил, что россияне должны работать до 4 часов в день

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Life предложил сократить рабочий день в России.

Шаляпин считает, что россияне очень много работают. Артист предложил сократить рабочие часы до четырех в день, как в некоторых европейских странах. Также он убежден, что стоит начинать трудиться с десяти утра.

«Зачем человеку вставать в шесть утра, чтобы к восьми куда-то идти? С десяти утра рабочий день — до четырех, с двухчасовым перерывом. Рабочую неделю надо сократить до пятницы», — заявил исполнитель.

Шаляпин призвал перестать «издеваться» над гражданами и создать роботов, которые бы работали за россиян.

14 июня Шаляпин раскрыл свои источники дохода. Он признался, что зарабатывал пением и легким аферизмом — «таким, что не подходит под уголовные дела». Певец намекнул на то, что преследовал материальный интерес к обеспеченным женщинам постарше.

В октябре Шаляпин сменил виниры. Артист рассказывал, что носил белые виниры десять лет. Он решил их установить, вдохновившись улыбкой Тимати. Сейчас певцу поставили новые керамические виниры за 6 миллионов рублей.

Ранее Прохор Шаляпин вступился за Сергея Лазарева после скандала на телешоу.

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