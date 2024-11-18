Госдума рассмотрит запрет на авторские отчисления для иноагентов 20 ноября

Первое чтение законопроекта о запрете на авторские отчисления от творческой деятельности для иностранных агентов пройдет в Госдуме 20 ноября. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует РИА Новости.

«20 ноября в первом чтении будет рассмотрен законопроект, в соответствии с которым иноагенты будут получать авторские отчисления от творческой и иной интеллектуальной деятельности только на специальные рублевые счета, открытые в организациях, подконтрольных ЦБ», — рассказал председатель нижней палаты парламента.

Володин отметил, что многие проживающие за рубежом иноагенты продолжают получать авторские отчисления, параллельно оскорбляя Россию. По словам спикера ГД, порой эти средства даже идут на поддержку Украины. После принятия закона деньги иноагентов будут храниться в РФ. Если статус иноагента будет снят, то гражданин сможет пользоваться своими средствами.

Председатель Госдумы также подчеркнул, что проект закона будет рассмотрен в приоритетном порядке.

До этого в Госдуме заявляли, что релокантам, которые «поливают помоями» Россию, будет проблематично жить на средства, получаемые от сдачи недвижимости в РФ. Кроме этого, в разработке находится законопроект, который должен лишить иноагентов монетизации на стримингах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали направлять гонорары иноагентов на нужды СВО.