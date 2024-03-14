В Госдуме призвали направлять гонорары иноагентов на нужды СВО

Средства, которые получают иностранные агенты в ходе своей деятельности, следует использовать на благо России, в том числе – направлять на финансирование военной спецоперации, заявил депутат Госдумы Иван Сухарев. Свое предложение он направил вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Депутат напомнил, что в Госдуме приняли законопроект о дополнительном наказании за преступления, направленные против безопасности государства. Документ, в числе прочего, расширяет основания для изъятия имущества. В перечень подобных преступлений добавили публичные призывы к деятельности против безопасности государства и прочее.

При этом, по мнению Сухарева, иноагенты, деятельность которых связана с интеллектуальной собственностью, – художники, писатели, исполнители, – свободно реализуют плоды своего творчества. Вырученные средства они направляют на поддержку Киеву, убежден парламентарий.

Он призвал внести изменение в законодательство, создав возможность для «принудительного отчуждения исключительного права» иноагентов, а также экстремистов и террористов. Доходы от их деятельности, полученные на территории России, он призвал направлять в пользу страны и СВО.

Напомним, накануне в Госдуме вынесли на обсуждение вопрос о заморозке выплат иноагентам по авторским и смежным правам. Как пояснила зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко, подобный вариант уже применили для западных компаний, выплаты недружественным правообладателям поступают на специальный рублевый счет.

Ранее депутаты также призвали ограничить страхование вкладов для иноагентов.