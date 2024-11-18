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Губернатор Севастополя назвал имя погибшего при теракте офицера

Развожаев: в Севастополе прошло прощание с погибшим при теракте офицером

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Минобороны России

В Севастополе простились с капитаном 1 ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Транковским, погибшим в результате теракта 13 ноября. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Транковский родился в Ленинграде, окончил Военно-морскую академию имени Кузнецова.

Развожаев отметил, что офицер неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами.

13 ноября в Севастополе взорвался автомобиль, где находился военный. Мужчине оторвало обе ноги, его спасти не удалось. Его машина загорелась возле супермаркета на улице Тараса Шевченко.

Позднее очевидцы нашли следы установки самодельного взрывного устройства (СВУ) в подорванном автомобиле.

Губернатор Севастополя допустил, что подрыв авто был диверсией. Имя офицера тогда не раскрывалось.

Ранее в Госдуме назвали теракт в Севастополе попыткой ВСУ запугать россиян.

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