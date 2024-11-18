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Жителям Петербурга рассказали о погоде на этой неделе

Синоптик Колесов: снег ожидается в Петербурге на этой неделе

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Алексей Даничев/РИА Новости

На неделе с 18 ноября в Санкт-Петербурге ожидается большое количество снега, город будет переходить на предзимье. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, передает «Мойка78».

Он уточнил, что снегопады принесет циклон «Квитерия». При этом синоптик отметил, что неделя началась с комфортной температуры. Однако во вторник, 19 ноября, она начнет плавно понижаться.

«Уже с середины недели мы увидим даже в Санкт-Петербурге много снега, пусть и мокрого, но на дорогах от этого лучше не станет», — сообщил Колесов.

По его словам, снег подойдет к Петербургу в первой половине дня 20 ноября.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что на неделе с 18 ноября в Москве ожидается «сложная погода», столица будет находиться в теплом секторе одного из атлантических циклонов. По ее словам, в этот период ожидаются дожди, ночью — мокрый снег. При этом температура воздуха, в том числе ночная, до середины недели будет положительной. 18 и 20 ноября в городе днем прогнозируется +2...+5°C, возможен плотный ветер.

Ранее метеоролог рассказал о погоде на юге России в середине недели.

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