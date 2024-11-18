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Метеоролог рассказал о погоде на юге России в середине недели

Вильфанд: непогода вернется на юг России в середине недели

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Крыму во вторник местами ожидаются сильные осадки. Таким прогнозом с агентством ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, неблагоприятные погодные явления на ближайшие дни покинули юг России, однако они вернутся в середине недели. Так, во вторник в Крыму прогнозируется местами сильный дождь, а позднее на неделе ожидаются проблемы, связанные с подходящим к границе страны циклоном, но уже с запада.

Он также отметил, что температура днем и в Крыму, и в Краснодарском крае будет выше отметки в +10°C.

По данным Гидрометцентра России, температура днем на территории Крыма на неделе будет в диапазоне от +12°C до +15°C, а ночью — от +3°C до +10°C. В Краснодарском крае дневные значения в течение недели составят от +10°C до +20°C, а ночью — от -1°C до +7°C.

До этого Вильфанд заявлял, что в настоящее время в России фиксируется аномально теплая температура. По словам синоптика, причинами такой погоды стали глобальное потепление и перенос воздушных масс из Атлантики.

Ранее человечество предупредили о беспрецедентной засухе.

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