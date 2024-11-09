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Президент Германии напал на писателя из-за «Северного потока — 2»

Bild: президент ФРГ ударил писателя, обвинившего его в поддержке «Севпотока — 2»

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Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил по голове писателя Марко Мартина, который обвинил главу государства в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел на мероприятии в честь 35-летия падения Берлинской стены. По данным издания, Штайнмайер во время выступления Мартина вел себя довольно эмоционально. По словам очевидицы произошедшего, политик «все время тяжело дышал, шевелил челюстью, явно пытаясь подавить эмоции».

В своей речи писатель, обращаясь к Штайнмайеру, заявил, что проект строительства «Северного потока — 2», за который «цеплялись» Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Христианско-демократический союз (ХДС), как будто помогал воплотить намерения президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине. При этом, по мнению Мартина, Путин якобы рассчитывал на то, что немцы, будучи «чемпионами мира по морализаторству», не дадут ускользнуть прибыльному бизнесу.

После этого выступления, как рассказал писатель, Штайнмайер напал на него.

«Президент в ярости бросился на меня, и его с трудом удалось успокоить. Он несколько раз гневно обвинил меня в клевете на него. Затем он потерял самообладание и ударил меня по голове, заявив, что я и «интеллектуалы» понятия не имеем, насколько трудна работа политиков», — сказал Мартин.

7 октября Штайнмайер заявил о готовности распустить бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.

Ранее Лавров заявил о смирении Германии в ситуации с «Северными потоками».

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