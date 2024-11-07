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В США из лаборатории сбежали 40 подопытных обезьян

NBC: в США ищут 40 сбежавших из лаборатории подопытных обезьян

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Alpha Genesis/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Из исследовательского центра в Южной Каролине сбежали 40 подопытных обезьян. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Полиция проводит поисковые работы после того, как в среду вечером из исследовательского центра в Южной Каролине сбежали 40 обезьян», — говорится в сообщении.

В полиции призвали местных жителей держать двери и окна закрытыми, чтобы предотвратить проникновение обезьян в дома, а также не вступать в контакт с ними.

Отмечается, что животные сбежали из исследовательского центра компании Alpha Genesis, которая работает с обезьянами для проведения клинических испытаний, в том числе по лечению расстройств головного мозга.

До этого в Великобритании четыре енота сбежали из зоопарка на острове Уайт. Смотрители организовали их поиски с помощью собак-ищеек и беспилотников.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры по выявлению оспы обезьян.

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