В Англии ищут 4 енотов, сбежавших из зоопарка

В Англии четыре енота сбежали из зоопарка, пишет Daily Mail. Теперь их ищут по всему городу.

Как пишут СМИ, еноты сбежали утром и зоопарка на острове Уайт. Смотрители начали их поиски с помощью собак-ищеек и беспилотников, но пока не могут найти животных. Специалисты призывают местных жителей быть осторожными, подчеркивая, что звери не опасны, но могут быть напуганы.

«Если вы их увидите, пожалуйста, не приближайтесь и немедленно сообщите нам», — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка также разместили пост в социальных сетях с просьбой о помощи в поисках, прося людей проверять сараи и укрытия, так как еноты активны ночью и могут искать еду в подобных местах.

Ранее сотни голодных енотов захватили дом женщины в США.