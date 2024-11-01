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В Англии ищут 4 енотов, сбежавших из зоопарка

Daily Mail: 4 енота в Англии сбежали из зоопарка и спрятались по улицам города

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Shutterstock/FOTODOM

В Англии четыре енота сбежали из зоопарка, пишет Daily Mail. Теперь их ищут по всему городу.

Как пишут СМИ, еноты сбежали утром и зоопарка на острове Уайт. Смотрители начали их поиски с помощью собак-ищеек и беспилотников, но пока не могут найти животных. Специалисты призывают местных жителей быть осторожными, подчеркивая, что звери не опасны, но могут быть напуганы.

«Если вы их увидите, пожалуйста, не приближайтесь и немедленно сообщите нам», — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка также разместили пост в социальных сетях с просьбой о помощи в поисках, прося людей проверять сараи и укрытия, так как еноты активны ночью и могут искать еду в подобных местах.

Ранее сотни голодных енотов захватили дом женщины в США.

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