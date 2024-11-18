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Чиновников Самарской области начнут проверять на «детекторе лжи»

Для борьбы с коррупцией в Самарской области введут проверку на полиграфе

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Depositphotos

В рамках кампании по борьбе с коррупцией в Самарской области планируют начать тестирование чиновников на полиграфе, более известном как «детектор лжи». Об этом сообщает портал «63.Ru».

О нововведении проинформировал глава региона Вячеслав Федорищев. По его словам, в области будет создан комитет по обеспечению антикоррупционной деятельности. Проверки чиновников на полиграфе начнутся с 1 января 2025 года.

«Это средство оперативного и объективного получения информации. Его будут применять при конфликтных ситуациях, когда появляется сигнал о той или иной коррупционной деятельности», — пояснил губернатор.

Глава региона отметил, что проверка будет добровольной и касаться только работы — «личная жизнь не интересует». Предполагается, что тестирование чиновники будут проходить регулярно, например, раз в полгода. Что будет в случае отказа, не сообщается.

Вячеслав Федорищев был избран на пост губернатора Самарской области в результате голосования, прошедшего 8 сентября. Его предшественник на этом посту Дмитрий Азаров подал в отставку 31 мая.

Ранее российские криминалисты объяснили, можно ли обмануть детектор лжи.

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