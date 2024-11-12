Российские криминалисты объяснили, можно ли обмануть детектор лжи

Никакие народные лайфхаки и популярные способы из интернета не могут помочь обмануть настоящий детектор лжи. В этом убедился корреспондент Сiбдепо, который испытал на себе работу полиграфа в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД Кузбасса. При попытке обвиняемого соврать его организм выдает специфические реакции, которые он не в силах контролировать, объяснила специалист лаборатории психофизиологических экспертиз и исследований Евгения Култаева.

Обвиняемые часто стремятся сами пройти испытание детектором лжи, это единственная процедура, которую без их согласия сделать по закону нельзя. Результаты экспертизы приобщаются к уголовному делу и могут использоваться как доказательство, объяснила Култаева.

При подключении к полиграфу его датчики крепятся к животу, грудной клетке, к каждому пальцу на руках. В это же время у обвиняемого измеряют давление, за каждым движением ног следят расположенные под стулом датчики. Вместе с тем ведется запись каждого движения и реакции на каждый вопрос. Такие лайфхаки, как прикус языка или кнопка в ботинке, обмануть полиграф не помогут, подчеркнула специалист.

«Когда вы пытаетесь выдать не ту информацию, что у вас в голове, соврать, то ваш организм выдает специфические реакции», — пояснила Култаева, добавив, что если речь идет об обвинении в тяжком преступлении, то реакция будет ярче.

По ее словам, чаще всего на проверку соглашаются те из обвиняемых, кто хотят использовать его как защиту и доказательство невиновности. Если же человеку предлагают пройти экспертизу, а он отказывается, то заставить его не могут, но это может повлиять на мнение судьи.

Напомним, до этого специалист-полиграфолог рассказал «Газете.Ru», что во время тестирования применяются две основные методики — скрываемой информации и контрольных вопросов. Так, в первом случае значимость вопросов для испытуемого определяет причастность к преступлению, во втором — человека напрямую спрашивают о содеянном.

Ранее полиграфолог объяснил, почему не следует покупать полиграф для дома.