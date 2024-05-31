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Губернатор Самарской области подал в отставку

Губернатор Самарской Области Азаров заявил о завершении работы в должности

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о завершении работы в должности главы региона. Видеозаявление чиновника доступно в Telegram-канале правительства региона.

«Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», — заявил он.

30 мая единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова, возглавлявшая ХМАО, объявила о своей отставке и решении перейти на новую работу. Ее место займет мэр Тюмени Руслан Кухарук, при этом новая должность Комаровой не разглашается.

За месяц до отставки ее обвиняли в дискредитации армии из-за высказывания на встрече с жителями Нижневартовска в октябре 2023 года, однако административного дела заведено не было.

10 мая губернатор Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку. Политик поделился, что в начале текущего года в его жизни произошли важные события, а 20 января ему исполнилось 65 лет. Кроме того, 17 марта исполнилось 10 лет со дня вступления Жвачкина на пост губернатора Томской области.

Ранее несовершеннолетнего мигранта выдворили из России после оскорбления Азарова.

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